Milano: decine di capi contraffatti e 4 kg di droga in casa, due arresti

Milano 2 feb. (Adnkronos) - Ieri pomeriggio, a Milano in via Forze Armate, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e commercio di prodotti contraffatti un 55enne ungherese e un 42enne moldavo, entrambi pregiudicati. Erano circa le 17 quando gli agenti della squadra investigativa del commissariato Comasina durante un servizio di controllo del territorio hanno notato in via Ventura il 42enne che, con fare sospetto, è salito a bordo di un'auto e si è diretto in zona Lorenteggio. Si è fermato in via Labus, ha parcheggiato ed è entrato in uno stabile, da cui pochi minuti dopo è uscito con un borsone in mano in compagnia del complice. I due a quel punto sono risaliti in macchina, diretti verso il centro di Milano.

Gli agenti hanno continuato a seguire l'auto fino in via Forze Armate, dove hanno fermato i due uomini per un controllo: nel borsone c'erano dieci capi d'abbigliamento confezionati, dal marchio contraffatto. I poliziotti hanno così proceduto alla perquisizione dell'appartamento di via Labus e, all'interno dell'alloggio che era in uso al 55enne, hanno trovato e sequestrato 14 paia di scarpe e 80 borse dai marchi contraffatti, 39 panetti di hashish per un totale di circa 3,8 kg, 2.190 euro in contanti e otto bottiglie da 500 ml di metadone. La squadra investigativa del commissariato Comasina sta proseguendo le indagini sulla fornitura dei capi contraffatti e la distribuzione degli stupefacenti.