Milano: da Intesa Sp raccolta fondi per persone e famiglie in difficoltà

02 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione Cesvi e Fondazione Aquilone onlus, supporta 'Tessitori di Comunità', il progetto che punta a garantire nuove opportunità di incontro e condivisione per persone e famiglie in difficoltà nei quartieri milanesi di Città Studi, Comasina e Bruzzano. Il progetto rientra nel programma 'Formula' di Intesa Sanpaolo, accessibile da 'For Funding', la piattaforma online di crowdfunding del gruppo dedicata alla promozione e al finanziamento di progetti di solidarietà sociale.

L'obiettivo è raccogliere 100mila euro entro la fine di giugno per "ritessere la trama delle comunità ripartendo da alcuni dei suoi abitanti in condizioni di maggiore difficoltà sociale ed economica e ricucire relazioni tra diverse generazioni guardando a chi è più fragile come ad una risorsa per favorire la condivisione di esperienze utili ad affrontare le situazioni di disagio acuite dalla pandemia", si spiega dal gruppo.

Nel complesso, con 'Tessitori di Comunità', a Città Studi potranno essere coinvolte 60 persone nel Servizio La Tenda e 20 ospiti delle comunità d'accoglienza Il Seme e Casa Piola, a Bruzzano e Comasina potranno beneficiare del progetto 30 adolescenti e giovani con disabilità e saranno inoltre coinvolti altri 40 giovani residenti nei tre quartieri.