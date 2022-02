Media: Mediobanca, nel 2020 fatturato radio tv Italia -6,6%, verso +8% nel 2021 (2)

02 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Il mercato italiano si conferma concentrato, con i tre principali operatori televisivi (Sky, Rai e Mediaset) che detengono più dell'80% del settore televisivo nazionale. In termini di fatturato Sky si attesta in prima posizione (2,8 miliardi), seguita dalla Rai (2,5 miliardi) e da Mediaset (1,8 miliardi). Tutti gli operatori tradizionali sono in contrazione, più contenuta per La7 (-2,5% sul 2019) e Rai (-5,4%). Nel 2020 è proseguita la crescita esponenziale delle piattaforme online, con anche alla forte ascesa di Netflix, che conta oltre 4 milioni di abbonati, quasi triplicati rispetto al 2018. La piattaforma ha sviluppato in Italia un giro d'affari stimato attorno ai 300 milioni, cresciuto del 70% sul 2019 e del 160% sul 2018, con una proiezione verso i 450 milioni nel 2021.

Nel 2020 gli spettatori hanno trascorso circa sei ore davanti alla tv, in forte aumento rispetto alle quattro ore del 2019, ma i picchi d'ascolto registrati durante la pandemia sono stati in parte riassorbiti nel 2021. I principali operatori continuano a registrare l'87% delle quote di ascolto nel giorno medio, con le piattaforme digitali in progressiva espansione a fronte del generale ridimensionamento dei canali tematici. L'età del pubblico continua ad aumentare (dai 56 anni del 2018 ai 58 anni medi nel 2021), con le nuove logiche di fruizione dei media che trasferiscono sempre più pubblico dalla Tv lineare verso quella on demand.

Rai è sempre l'emittente più seguito dagli italiani, raggiungendo il 36% delle quote di ascolto nel giorno medio nel 2021. Seguono Mediaset (31,9%), Discovery (7,4%), Sky (6,2%), La7 (3,7%) e Viacomcbs (1,9%). Nel comparto radiofonico il gruppo Mediaset conferma la propria leadership con le sue cinque emittenti che sviluppano quasi un quinto del mercato (18,4% share nel quarto d'ora medio 2021). Seguono il gruppo Gedi e Rai (entrambe all'11,3%).