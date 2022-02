M5S: Rosato, 'perquisizione da Conte, 5 stelle garantisti quando conviene'

02 febbraio 2022 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Una perquisizione della Guardia di finanza a casa di un ex premier per far luce su alcune sue consulenze. Se l'ex premier fosse stato uno qualunque, uno a caso, avremmo avuto trasmissioni tv, prime pagine dei giornali e Travaglio dare lezioni di moralità. Siccome si chiama Giuseppe Conte la notizia resta nascosta per settimane". Così su facebook il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.

"Rimanendo garantisti, stupisce comunque che quelli che hanno fatto della trasparenza un cavallo di battaglia si dimentichino sempre di metterla in pratica quando li riguarda".