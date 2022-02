inCruises International celebra il 6° anniversario annunciando importanti traguardi di crescita e promozioni di dirigenti

02 febbraio 2022 a

- SAN JUAN, Porto Rico, Jan. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 16 gennaio 2022 ricorre il 6° anniversario di inCruises International. L'anno scorso, la pandemia globale ha continuato a impedire alcune attività crocieristiche nel mondo, ma inCruises ha mostrato una notevole capacità di recupero e ha realizzato una crescita positiva.

La società ha registrato un avanzamento di rango di 3.240 dei suoi Partner globali negli ultimi 24 mesi, tra questi 7 Partner hanno raggiunto il rango più alto dell'azienda, il Board of Directors. In totale, la società ha pagato ai suoi Partner quasi 100 milioni di dollari in commissioni e bonus negli ultimi due anni. Ha inoltre incrementato i corsi di formazione della leadership, i sistemi di supporto ai clienti e le piattaforme di prenotazione, il tutto durante la pandemia.

"Siamo molto orgogliosi dei progressi che continuiamo a fare nonostante la pandemia", ha affermato Frank Codina, il Co-CEO di inCruises. "La cosa più importante per noi sono le migliaia di persone che abbiamo aiutato a tornare a fare crociere negli ultimi due anni. Ci piace il fatto che migliaia di nostri clienti continuino ad andare in crociera ogni settimana e che ricevano un valore ineguagliabile per la vacanza che hanno scelto", ha continuato.

Con lo sguardo al futuro di inCruises, i suoi co-fondatori e co-CEO hanno recentemente annunciato diverse promozioni importanti e anche un'aggiunta al loro comitato esecutivo per preparare l'ulteriore sviluppo e la crescita dell'azienda.

Tra i riconoscimenti e le promozioni dei dirigenti c'è stata quella di Kenneth Hernández a Direttore Tecnologico. Hernández ha diretto le potenti piattaforme tecnologiche dell'azienda fin dai suoi inizi.

Anthony Varvaro, che negli ultimi due anni ha guidato con successo diverse iniziative cruciali per il continuo avanzamento dell'azienda, è stato promosso a Direttore Finanziario.

Steve Skidgel è stato promosso a Direttore Commerciale. Dal suo arrivo nel febbraio 2020, la leadership e la saggezza di Steve sono state parte integrante della crescita dell'azienda.

Un'importante aggiunta è stata fatta anche al team esecutivo dell'azienda con la nomina di Doug Corrigan come Direttore Marketing. Corrigan proviene da quasi due decenni di esperienza nel settore della vendita diretta.

Questi dirigenti si uniscono al Direttore Affari Legali Bruce Murdock nel Consiglio Direttivo di inCruises guidato dai Co-CEO Michael Hutchison e Frank Codina.

Questi importanti annunci segnano una nuova era di crescita ed espansione per il Membership Club di viaggi leader nel mondo.

Informazioni su inCruises InternationalDal 2016, data del lancio del suo programma di punta la Membership, inCruises International è diventato il principale club crocieristico con Membri e Partner in oltre 190 paesi in tutto il mondo. inCruises sta facendo la differenza in modo sostanziale nella vita dei suoi Membri e si impegna a offrire in maniera etica l'opportunità di avere un'attività in proprio al suo crescente team di Partner. La compagnia ha inoltre assunto l'impegno di svolgere un ruolo positivo di cittadinanza aziendale globale sostenendo Mercy Ships, 4Ocean e la Make-a-Wish Foundation. Per far parte di questa esperienza, visita la pagina della nostra opportunità di Business e di Membership all'indirizzo https://www.incruises.com.

Contact:Beatriz Díaz VázquezPublic Relations & Social Media [email protected]