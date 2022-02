02 febbraio 2022 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Sbagliato da parte della Commissione Ue non riconoscere la nostra proposta dei Socialisti e democratici di una categoria ad hoc per gas e nucleare come fonti per la transizione ma né verdi né sostenibili”. Così in un tweet Simona Bonafè, europarlamentare del Partito democratico e relatrice ombra nella commissione Ambiente.