Doping: nuovo metodo test a Pechino 2022, Wada 'sviluppo entusiasmante per l'antidoping'

Pechino, 2 feb. (Adnkronos) - Il test Dbs (dry blood spot), utilizzato ufficialmente per la prima volta ai Giochi olimpici invernali di Pechino, è uno sviluppo entusiasmante per l'antidoping, ha affermato Witold Banka, presidente del World Anti-Doping Agenzia (Wada). In una conferenza stampa Banka ha affermato che questo metodo di test innovativo, che richiede solo poche gocce di sangue dal polpastrello dell'atleta per asciugarlo su una carta assorbente per consentire agli scienziati di analizzare determinate sostanze, comporta numerosi vantaggi rispetto alle forme tradizionali. "È una pratica più semplice per raccogliere, trasportare e conservare i campioni con ulteriori vantaggi", ha affermato Banka. Il metodo, sviluppato congiuntamente dal Comitato Olimpico Internazionale, dalla Wada, dalla International Testing Agency, dalla China Anti-Doping Agency (Chinada) e dall'Usada, è stato utilizzato alle Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno per le prove e farà la sua apparizione formale a Pechino 2022.

"Noi abbiamo effettuato oltre 300 test Dbs sui nostri olimpionici invernali durante la nostra preparazione per Pechino 2022", ha affermato Chen Zhiyu, direttore di Chinada. Secondo il presidente della Wada, i test dei giochi sono stati mantenuti a livelli normali. "C'è ancora molto lavoro davanti a noi. Dobbiamo continuare ad andare avanti con più strumenti e innovazione costante per proteggere al meglio lo sport", ha affermato. Yang Yang, vicepresidente della Wada e prima medaglia d'oro in assoluto alle Olimpiadi invernali della Cina, che ha anche affermato mercoledì che nessun atleta ha deciso di infrangere le regole. "Ecco perché è così importante per noi proteggere e sostenere i sogni degli atleti mentre si sforzano di avere successo. Ci concentreremo sulla protezione degli atleti e sull'integrità dei giochi", ha affermato Yang.