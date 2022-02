Covid: per stranieri vaccinati e guariti da sei mesi super green pass con tampone

02 febbraio 2022 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il green pass rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). È quanto prevede il decreto legge approvato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri.

Ciò vale -spiega la nota di Palazzo Chigi- anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.