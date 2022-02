Covid Germania oggi, oltre 208mila nuovi contagi in 24 ore

02 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Sale ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Germania. Nelle ultime 24 ore sono state certificate 208.498 nuove infezioni. Una settimana fa erano state 164 000. Cresce anche l'incidenza settimanale, ora a 1227,5 casi per centomila abitanti, contro i 1206,2 di ieri e i 940,6 di una settimana fa. I decessi legati alla pandemia da Covid-19 sono stati nelle ultime 24 ore 196, contro i 166 di una settimana fa. In totale, dall'inizio dell'epidemia le infezioni accertate sono state 10.186.644, i guariti 7.789.600.