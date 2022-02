02 febbraio 2022 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Quanto accaduto oggi in Cdm è un atto preoccupante che rischia di aumentare l'instabilità e creare nuova confusione nel Paese". Così fonti del Nazareno dopo quanto accaduto in Cdm con la Lega che non ha votato le nuove misure Covid.