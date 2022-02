Covid: Fontana, 'evitare discriminazione tra bambini vaccinati e non'

02 febbraio 2022 a

Milano 2 feb. (Adnkronos) - "Nessuna distinzione nella scuola primaria tra vaccinati e non, ma solo tra positivi e negativi, per evitare discriminazione tra bambini e famiglie. Questa la proposta che avevo avanzato al Governo, durante la Stato-Regioni di questo pomeriggio". Lo afferma in una nota il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Una proposta - spiega Fontana - che parte dalla considerazione che in questa fascia d'età la percentuale dei vaccinati è ancora bassa e dalla constatazione dell'attuale miglioramento della situazione epidemiologica, come dimostrano gli ultimi dati".