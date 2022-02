02 febbraio 2022 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Per chi ha fatto tre dosi di vaccino il green pass non avrà più scadenza e al momento non sono previste ulteriori dosi di richiamo. E' quanto si legge nella bozza delle misure anti-Covid all'esame del Cdm. "La certificazione verde Covid-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo", si legge nel testo.