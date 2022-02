Covid: Bertolaso, '23 mln di vaccini in un anno, Lombardia locomotiva d'Europa' (2)

02 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - “In certi mesi, come in quello di gennaio che si è appena concluso – ha sottolineato il coordinatore della campagna - abbiamo superato tre milioni di vaccinazioni, facendo più di 100mila vaccinazioni al giorno”. Un risultato che secondo Bertolaso è merito del “lavoro di squadra. Si parla tanto in questi giorni di orchestra, ma l'orchestra lombarda nell'ultimo anno ha suonato una sinfonia meravigliosa".

In conclusione il coordinatore della campagna vaccinale ha ringraziato “Attilio Fontana e Letizia Moratti per avermi dato il privilegio di lavorare, perché di privilegio si tratta” e ha assicurato di essere “a disposizione di Regione Lombardia e del nostro Paese. Ora, stiamo vaccinando anche in Africa, sarà una lotta dura e lunga”.