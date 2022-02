Covid: Bertolaso, '23 mln di vaccini in un anno, Lombardia locomotiva d'Europa'

02 febbraio 2022 a

a

a

Milano 2 feb. (Adnkronos) - “La Lombardia è diventata di fatto la locomotiva d'Italia e anche in Europa ha dato prova della propria capacità, dell'efficienza e della organizzazione”. Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale lombarda in un'intervista rilasciata a Lombardia Notizie, a un anno esatto dall'assunzione dell'incarico.

Da allora in Lombardia sono state somministrate 23 milioni di dosi vaccini anti-Covid, con una media di 225 dosi ogni 100 abitanti. “Oggi i dati internazionali ci dicono che abbiamo superato in numero di vaccinazioni l'Inghilterra, Israele, la Danimarca, il Portogallo e tutti i Paesi che erano stati indicati come i migliori, i più avanti nelle vaccinazioni. La Lombardia e l'Italia hanno invece fatto vedere che quando ci organizziamo e quando facciamo squadra sappiamo sicuramente lavorare molto meglio di tutti gli altri”, ha detto Bertolaso.