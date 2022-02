Ciclismo: Bernal dovrà sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico alla colonna vertebrale

02 febbraio 2022 a

Londra, 2 feb. (Adnkronos) - Il due volte vincitore del Tour de France Egan Bernal è pronto per un ulteriore intervento chirurgico alla colonna vertebrale mentre si riprende da un terribile incidente di allenamento in Colombia. Il vincitore del Tour de France 2019 e campione del Giro d'Italia 2021 rimane in terapia intensiva presso la Clinica Universidad de La Sabana di Bogotà dopo aver colpito un autobus fermo ad alta velocità mentre era in sella alla sua bici da cronometro il 24 gennaio. Il corridore dell'Ineos Grenadiers ha subito la frattura delle vertebre, si è rotto il femore destro, la rotula destra e le costole e ha anche subito un trauma toracico e una perforazione del polmone nell'incidente.

In un post sulla sua pagina social, il 25enne aveva rivelato quanto fosse vicino a rimanere paraplegico. Dopo il suo trattamento di emergenza iniziale, l'ospedale di Bogotà ha detto che Bernal avrebbe dovuto sottoporsi a procedure secondarie alla mano e alla bocca ma stava facendo buoni progressi, tuttavia, un successivo aggiornamento ha poi confermato che la nuova diagnostica per immagini aveva rivelato la necessità di un secondo intervento chirurgico alla colonna vertebrale, che si svolgerà mercoledì. "Questo intervento favorirà il suo processo di riabilitazione", si legge nel comunicato. "Andiamo avanti con il paziente in tutti i suoi processi di guarigione, fiduciosi in un rapido miglioramento".