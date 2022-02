Calcio: Ramsey, 'Juve nessun rancore, ai Rangers per giocare'

02 febbraio 2022 a

Glasgow, 2 feb. - (Adnkronos) - "Non ho nessun rancore, questo trasferimento è stato concordato e posso soltanto ringraziare per tutto ciò che ho trascorso nel mio periodo in bianconero. Adesso voglio solo pensare ai Rangers, spero di poter tornare in condizione al più presto e di poter dimostrare ciò che posso ancora fare". Così Aaron Ramsey a due giorni dal suo passaggio in prestito dalla Juventus ai Glasgow Rangers.

Il centrocampista gallese, che in questa stagione ha collezionato appena 5 presenze in totale tra campionato e Champions League con la Juventus, è poi tornato sui momenti decisivi del suo trasferimento a Glasgow: "A dire il vero è stato un trasferimento un po' nevrotico -spiega Ramsey a Sky Sports-, ci sono stati degli aggiustamenti da fare tra i due club ma per fortuna alla fine ce l'abbiamo fatta. Sono felice che tutto sia andato per il verso giusto. Ora sono qui per giocare: nella mia carriera ho sempre giocato molto e le ultime due stagioni non sono state semplici. Questo però è il passato, ora devo lavorare per tornare in condizione".

Ramsey non sarà disponibile per la prossima partita, la più affascinante in Scozia, l'Old Firm contro il Celtic: "Mi sarebbe piaciuto giocare il derby di Glasgow, ma negli ultimi mesi sono stato impiegato poco e devo rimettermi in forma".