Bff: rileva area a Fiera Milano City per nuova sede centrale banca

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Bff, operatore finanziario specializzato nella gestione di crediti commerciali nei confronti della Pa e nei servizi di pagamento, ha firmato l'accordo per l'acquisto e lo sviluppo di un'area di oltre 3mila metri quadrati di proprietà di Fondazione Fiera Milano nella zona del Portello a Milano per la nuova sede centrale della banca. L'edificio, 9mila metri quadrati di superficie costruita fuori terra, sarà completato entro il primo semestre del 2024 e accoglierà gli oltre 500 dipendenti che oggi operano a Milano. Il progetto, ideato dagli architetti Paolo Brescia e Tommaso Principi di Obr, è volto alla realizzazione di un edificio con certificazione Leed Platinum, che metta al centro le persone e coniughi integrazione con la città e senso di comunità. Nella 'Casa Bff' sarà presente un'area museale dedicata alle opere d'arte contemporanea italiana che la banca ha collezionato a partire dagli anni Ottanta.

“L'accordo raggiunto con Bff -dichiara Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano- ci permette di proseguire quell'operazione di riqualificazione di una delle aree più prestigiose della nostra città iniziata nel 2006 con la vendita di parte del terreno occupato dalla Fiera. Oggi aggiungiamo un altro tassello a quest'operazione di sviluppo urbanistico, sempre condotta nel massimo rispetto delle norme ambientali e di vivibilità".

Massimiliano Belingheri, amministratore delegato di Bff Banking Group, ha sottolineato che "inizia il percorso che darà a Bff una nuova casa, secondo i propri valori di sostenibilità, trasparenza e condivisione. Sarà un luogo dedicato a tutti i dipendenti del Gruppo e, con il museo e la fruibilità degli spazi esterni, anche ai cittadini. L'occasione è per noi motivo di ulteriore orgoglio, avendo trovato un partner come Fondazione Fiera Milano per estendere il progetto della nostra nuova sede centrale a una più ampia iniziativa per lo sviluppo di un così importante quartiere di Milano”.