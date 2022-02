Basket: Nba, Toronto batte 110-106 Miami e avvicina la zona playoff

02 febbraio 2022 a

Toronto, 2 feb. - (Adnkronos) - Terzo successo in fila per Toronto (26-23) che batte Miami (32-20) per 110-106 e avvicina la zona playoff, chiudendo in crescendo un match da 60 punti segnati dopo l'intervallo lungo. A condannare gli Heat è la stanchezza - quarta gara in cinque giorni - che porta la squadra della Florida a sbagliare tante conclusioni dall'arco (2/16 il misero bottino raccolto nella ripresa), ad andare sotto a rimbalzo (24-16 negli ultimi due quarti) e a subire ben 24 punti dalle 17 palle perse messe a referto.

Non si ferma l'ottimo momento realizzativo di Gary Trent Jr. che segna altri 33 punti con 6/10 dall'arco, portando a cinque il numero di gare da almeno 30 punti in fila ed eguagliando così il record di franchigia di DeMar DeRozan. È lui uno dei sei giocatori in doppia cifra, a cui si aggiungono i 16 e 14 rimbalzi di Pascal Siakma e i 21 con 6 assist di Fred VanVleet.

Davanti a un piccola folla selezionata di persone - la prima volta che i Raptors riaprono le porte dell'arena di casa dal 28 dicembre - non bastano i 32 punti e 11 rimbalzi con 13/17 al tiro di un Bam Adebayo alla miglior prestazione stagionale , a cui si aggiungono i 16 punti e 12 assist di Jimmy Butler e i 18 in uscita dalla panchina realizzati da un Tyler Herro.