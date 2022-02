All'inizio della Spielwarenmesse Digital: annuncio dei vincitori del ToyAward

02 febbraio 2022 a

a

a

- Giocattoli premiati in cinque categorie di prodotti

- Area speciale virtuale con tutti i vincitori e i nominati per i premi

NORIMBERGA, Germania, 2 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Come importante sigillo di qualità, il ToyAward della Spielwarenmesse gode di uno valore particolarmente alto nell'industria internazionale dei giocattoli. I vincitori del premio di quest'anno sono stati scelti all'apertura della Spielwarenmesse Digital. L' "Emergency Doctor's Backpack" di Legler ha vinto nella categoria PreSchool. Con "Fabulus Elexus" Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN ha vinto nella categoria SchoolKids. Mentre "echoes – Il gioco audio dei misteri" di Ravensburger ha vinto nella categoria Teenager & Adults, OPPI ha ottenuto il primo posto nel segmento Startup con "Piks". "Animal Friends" di Fischertechnik ha vinto nella nuova categoria della sostenibilità. Nel segmento Baby & Infant, quest'anno non ci sono state nomine e, quindi, nessun vincitore.

Tutte le novità premiate hanno convinto una giuria composta da rappresentanti internazionali del settore in termini di potenziale di successo nel commercio, divertimento nel giocare, originalità, sicurezza, comprensibilità dell'idea del prodotto, così come lavorazione e qualità. Nell'area speciale ToyAward della Spielwarenmesse Digital si trova una panoramica di tutti i nominati e dei vincitori.

Categoria PreSchool (3-6 anni) Emergency Doctor's Backpack, Legler

L' "Emergency Doctor's Backpack" di Legler è l'interpretazione moderna della classica valigetta giocattolo del medico. Uno zaino di alta qualità contiene molti utensili autentici per simulare l'assistenza mobile d'emergenza: dalle bende e lo stetoscopio ad un apparecchio per misurare la pressione, fino ad un mini defibrillatore. Il design degli apparecchi ha convinto la giuria di esperti: "Il design attraente degli apparecchi medicali e la loro produzione, in legno prevalentemente morbido, sono particolarmente degni di nota."

Categoria SchoolKids (6-10 anni) Fabulus Elexus, azienda Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN

Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN confeziona magicamente i segreti della chimica nel kit di esprimenti "Fabulus Elexus". I giovani maghi creano, dalla bava di lumaca e dal sangue di elfo, varie pozioni magiche con l'aiuto del libro magico degli elisir. Il fattore apprendimento non viene trascurato: prima di iniziare, tutte le fiale devono essere etichettate. Nel farlo, i giovani imparano la composizione e l'effetto delle sostanze. "Il kit di esperimenti ha un alto fattore di divertimento e avvicina i bambini al tema della chimica in modo ludico", hanno lodato le giurate ed i giurati.

Categoria Teenager & Adults (da 10 anni) echoes – Il gioco audio dei misteri, Ravensburger

In "echoes" di Ravensburger, i casi misteriosi devono essere risolti con l'aiuto di sequenze audio. In primo luogo, le carte da gioco vengono scannerizzate utilizzando un'applicazione. Sulla base degli indizi audio che vengono poi riprodotti, le investigatrici e gli investigatori fanno congetture sul come e in che ordine devono combinare tre carte ciascuno per ricostruire il corso degli eventi. "Il gioco audio si adatta perfettamente all'era del podcast e allena la concentrazione delle giocatrici e dei giocatori attraverso i suggerimenti acustici", è stato il verdetto della giuria.

Categoria Startup Piks, OPPI

OPPI ha ripensato il mondo delle costruzioni: "Piks" è un set innovativo di elementi in legno e "blocchi" a forma di cono in gomma morbida che variano in altezza a seconda del loro colore. Con la loro sommità arrotondata, si pongono nuovi tipi di esigenze alla statica degli edifici. Le istruzioni per ricostruire i vari modelli sono contrassegnate a colori secondo il loro grado di difficoltà. "Il kit di costruzione allena le abilità motorie e la concentrazione dei bambini in egual misura", hanno lodato i membri della giuria.

Categoria Sustainability Animal Friends, Fischertechnik

Con "Animal Friends", la Fischertechnik presenta un kit di costruzioni il cui materiale è composto al 50% da materie prime rinnovabili. Con il kit si possono costruire vari animali. Spiccano i colori astratti e radiosi dei modelli, che si dimostrano estremamente stabili e mobili. "In termini di sostenibilità, Fischertechnik, come produttore di un marchio noto, invia, con questa innovazione, un segnale importante al settore", ha sottolineato la giuria di esperti.

Ulteriori informazioni sulla giuria e sui vincitori degli anni passati si possono trovare sul sito web www.toyaward.com.

