Pnrr: Mise, competitività e resilienza delle filiere produttive, Milestone conseguita**

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - La Milestone che prevede, entro il 30 giugno 2022, interventi per la competitività e la resilienza delle filiere produttive è stata praticamente conseguita dal ministero dello Sviluppo economico. L'intervento è volto a fornire un supporto finanziario agli investimenti (sia contributi, sia prestiti agevolati) attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, operativo dal 2012. Questo strumento mira a finanziare investimenti strategici, innovativi e progetti di filiera, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno.

L'intervento destina 750 milioni al finanziamento dei contratti di sviluppo, principale strumento agevolativo degli investimenti industriali.

Firmato il 13 gennaio 22 il decreto ministeriale (in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti) che individua obiettivi, modalità di attuazione e caratteristiche dei programmi di sviluppo potenzialmente ammissibili per le seguenti filiere: alimentare, design, moda e arredo, automotive, microelettronica e semiconduttori, metallo ed elettromeccanica, chimico/farmaceutico. Con l'entrata in vigore dell'atto la relativa milestone sarà formalmente conseguita.