Green pass: nel Milanese in una settimana 50.015 persone controllate e 148 sanzionate **

Milano 2 feb. (Adnkronos) - In una settimana, dal 24 al 30 gennaio, nell'area metropolitana di Milano sono 50.015 le persone a cui le forze di polizia hanno controllato il green pass sul trasporto pubblico locale o all'interno degli esercizi commerciali. Nello stesso periodo - ha appreso l'Adnkronos dalla Prefettura di Milano – i cittadini sanzionati sono stati 148, mentre sono circa cinque volte tante le persone preventivamente allontanate dai mezzi pubblici o dai ristoranti, perché trovate senza certificazione verde.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, nella settimana appena conclusa (in cui era già scattato l'obbligo di green pass base per l'accesso ai servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri e centri estetici) sono 1.917 le attività controllate dalle forze di polizia del Milanese, 33 delle quali hanno ricevuto una sanzione per violazione della normativa.