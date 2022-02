Energia: Pd verso il no su tassonomia, 'voto in coerenza con S&D**

02 febbraio 2022 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Non siamo d'accordo con la qualificazione del nucleare come fonte di energia sostenibile su cui incentivare investimenti. I progressisti al Parlamento Europeo puntano su energia pulita e rinnovabili, mentre considerano il gas adeguato soltanto per il periodo di transizione". Così Brando Benifei, capogruppo PD al Parlamento Europeo, annuncia la contrarietà all'atto delegato della Commissione dei dem, orientati a votare contro, in coerenza con il Gruppo S&D di cui fanno parte.

"Perciò, in coerenza con queste posizioni e con le posizioni del Gruppo S&D, non potremo supportare l'atto delegato sulla tassonomia verde. Chiediamo che venga rivisto, dando spazio soltanto alle fonti di energia realmente sostenibili".