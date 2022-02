Scuola: Moretti (Pd), 'escalation violenze, servono percorsi educativi'

01 febbraio 2022 a

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - “Le cronache continuano ad essere piene di episodi di stupro e violenza sessuale tra adolescenti in una pericolosa deriva sociale data dalla sempre più giovane età di chi commette questi reati: l'ultimo in ordine di tempo lo stupro di una 15enne a Reggio Emilia. Mi chiedo quante vittime ci vorranno ancora per capire che le scuole devono partire subito con percorsi educativi volti a insegnare ai ragazzi la lezione più difficile in questi tempi di distanza emotiva: costruire relazioni sane". Così l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

"Faccio appello al ministro Bianchi: tra lockdown e dad rischiamo di crescere una generazione di anaffettivi, le conseguenze psicologiche della pandemia stanno già facendo danni enormi e non ci sara Pnrr che potrà ristorarli, soltanto la lungimiranza di capire che il momento di agire è adesso, non un minuto dopo”.