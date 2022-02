Scuola-Lavoro: Fratoianni, 'mi sto invecchiando aspettando Lamorgese...'

01 febbraio 2022 a

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Questo sono io che aspetto che la Ministra Lamorgese si decida a spiegare perché la polizia ha caricato i cortei studenteschi la scorsa settimana". Lo scrive Nicola Fratoianni in un post su Fb commentando una sua foto 'invecchiata' con un ritocco.

"Battute a parte, - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - sono serio: quanto ancora dovremmo aspettare prima che il governo spieghi ai cittadini perché le forze dell'ordine hanno terrorizzato, manganellato e ferito dei giovani che erano in piazza per protestare dopo la morte di uno studente durante l'alternanza scuola-lavoro? Non può essere un caso, perché non si tratta di un episodio isolato ma ripetutosi in tante città".

"Mi vien da pensare che qualcuno lavora affinché i ragazzi e ragazze di questo Paese restino chiusi nelle proprie stanze, perennemente connessi al proprio telefonino, isolati e indifferenti a ciò che accade nel mondo. Non è bastata la pandemia - conclude Fratoianni - aggiungono anche i manganelli. Chissà perché".