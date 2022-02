Sanità: Moratti a Expo Dubai, 'flessibilità e innovazione per ospedale del futuro' (2)

01 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - “Per la prima volta in Italia, ci affideremo al progetto che risulterà vincitore da un concorso internazionale. Ciò al fine di valutare la qualità del progetto e non la qualifica del progettista”, ha spiegato l'assessore al Welfare, sottolineando che nella scelta avranno particolare rilievo “la qualità del progetto architettonico misurata anche in termini di compatibilità con il contesto ambientale e di dialogo con le importanti, e assai prossime all'area ospedaliera, testimonianze rappresentate dal patrimonio storico-artistico di Cremona. Inoltre, la sostenibilità da perseguirsi con l'utilizzo di sistemi e impianti ad altissima efficienza, basso consumo e minime emissioni, nonché di materiali naturali e riutilizzabili”.

"Sarà inoltre fondamentale la flessibilità, intesa sia come facile adattabilità delle configurazioni spaziali interne, sia come costante e facile modificabilità dell'edificio", ha aggiunto Moratti, spiegando che "l'incertezza determinata dalla imprevedibilità delle future evoluzioni in ambito sanitario, la crisi pandemica ancora in atto ne è prova inconfutabile, costituisce fondamentale input che darà al progetto un'impronta marcatamente future-focused".

"L'esempio del nuovo ospedale di Cremona - ha concluso la vicepresidente - rappresenta il contributo di Regione Lombardia offerto come modello di innovazione e visione del futuro in ambito sociosanitario".