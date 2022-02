Quirinale: conto alla rovescia a Montecitorio per giuramento Mattarella (3)

01 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Al termine un segretario di presidenza dà lettura del processo verbale della seduta. Successivamente, il presidente Fico dichiara chiusa la seduta e, insieme al presidente del Senato, accompagna il Presidente della Repubblica alla Galleria dove viene accolto dal Presidente del Consiglio. Nell'atrio un reparto di Corazzieri, in uniforme di gran gala, rende gli onori.

Il Capo dello Stato, accomiatatosi dai Presidenti delle Camere esce da Palazzo Montecitorio. In Piazza Montecitorio la banda esegue l'Inno nazionale, il Capo dello Stato passa in rassegna il reparto d'onore lì schierato, prima di raggiungere in auto l'Altare della Patria.