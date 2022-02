Olimpiadi: Pechino 2022, 'Tutto è sotto controllo, misure anti covid funzionano'

01 febbraio 2022 a

Pechino, 1 feb. (Adnkronos) - Si prevede che le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 che inizieranno venerdì si svolgeranno senza intoppi e per ora non sono necessari grandi adeguamenti intorno alle rigide misure del coronavirus, hanno affermato gli organizzatori dei Giochi. "Abbiamo adottato misure efficaci e tutto è sotto controllo", ha detto il portavoce del comitato organizzatore Zhao Weidong in una conferenza stampa. "Senza Giochi sicuri non ci saranno Giochi, quindi garantiamo che la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti sia una priorità".

Gli organizzatori hanno anche affermato che dal 23 gennaio sono stati registrati 200 test positivi tra tutte le parti interessate olimpiche in arrivo in Cina e nella bolla olimpica, il circuito chiuso, dove tutti sono completamente separati dalla popolazione cinese. Per rilevare le infezioni il più rapidamente possibile, ogni partecipante alla bolla deve sottoporsi a un test Pcr ogni giorno, dopo un primo all'arrivo nel Paese. Chi risulta positivo deve isolarsi in un hotel dedicato. Dopo due test Pcr negativi a distanza di almeno 24 ore l'uno dall'altro possono lasciare l'isolamento prima di un periodo di 10 giorni. Successivamente è sufficiente un test negativo. Gli arrivi richiedono due test Pcr negativi prima di partire per la Cina e quelli che sono stati infettati di recente quattro.

"Pensiamo che la situazione generale sia ancora sotto controllo", ha affermato Huang Chun, vicedirettore del comitato organizzatore per la prevenzione della pandemia. "Siamo tutti molto al sicuro e non c'è bisogno di preoccuparsi. Non stiamo considerando grandi adeguamenti alle contromisure perché pensiamo che sia efficace finora". Il presidente della commissione degli atleti cinese Yang Yang ha affermato che gli atleti potranno parlare alle conferenze stampa e nelle interviste, ma che si applicano regole rigorose per le cerimonie delle medaglie. "Faremo in modo che le regole vengano seguite", ha affermato Yang Yang, nominando gli atleti "modelli per il mondo intero". La Cina è stata criticata in vista dei Giochi per la sua mancanza di storia degli sport invernali e per questioni relative ai diritti umani, incluso il trattamento delle minoranze come il popolo uiguro e la soppressione del movimento democratico a Hong Kong.