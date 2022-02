Olimpiadi: Pancalli, 'un caro augurio di pronta guarigione a Malagò'

01 febbraio 2022 a

Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - "Voglio inviare un caro augurio di pronta guarigione all'amico e collega Giovanni Malagò certo che saprà superare presto questo brutto momento. Si tratta, purtroppo, di un rischio che abbiamo messo tutti in conto per far sì che i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechino possano andare avanti, nonostante la pandemia. E' anche questo un gesto di grande amore per lo sport e di generosità verso le atlete e gli atleti. Un grande abbraccio Giovanni, ti vogliamo vedere presto incitare e caricare alla grande la Squadra azzurra come tu sai fare". E' quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, in una nota.