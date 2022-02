Olimpiadi: Constantini e Mosaner pronti al debutto, Italia Team esordisce con il curling

01 febbraio 2022 a

a

a

Pechino, 1 feb. - (Adnkronos) - L'Italia Team è pronta al debutto ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 . Tra i 118 azzurri iscritti alla rassegna a cinque cerchi che prenderà il via il 4 febbraio i primi ad esordire saranno Stefania Constantini e Amos Mosaner che rappresenteranno l'Italia nella prova mista del curling.

Alla vigilia della cerimonia di apertura, i due azzurri scenderanno sul ghiaccio del National Aquatics Centre, sede delle gare del nuoto ai Giochi Olimpici Estivi di Pechino 2008, alle ore 9:05 (le 2:05 in Italia) del 3 febbraio, per affrontare gli Stati Uniti nel loro match d'esordio. Cinque ore più tardi, alle 7:05 italiane, la coppia tricolore tornerà in campo per sfidare la Svizzera.

Fanno parte del round robin anche le coppie di Australia, Canada, Cina, Gran Bretagna, Norvegia, Repubblica Ceca e Svezia. Le prime quattro si sfidano poi in semifinale: chi vince ha la medaglia assicurata, chi perde si gioca il bronzo nella ‘finalina'. Il doppio misto è stato introdotto nel programma olimpico in occasione dei Giochi di PyeongChang 2018, ma per l'Italia si tratta di una prima assoluta in questa specialità. Mosaner sarà in gara anche con la squadra maschile, medaglia di bronzo europea, completata da Retornaz, Arman, Gonin e Giovanella.