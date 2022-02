Milano: 34enne urtato da treno a stazione Certosa, è grave

01 febbraio 2022 a

a

a

Milano 1 feb. (Adnkronos) - Un 34enne di origine straniera è stato urtato da un treno questa mattina alle 6.45 in via Mambretti, in prossimità della stazione di Milano Certosa. Il convoglio stava viaggiando a bassa velocità, a circa 30 chilometri orari, quando ha colpito l'uomo, che ha subito un grave trauma cranico. Immediati i soccorsi del 118, che ha trasportato il 34enne in codice rosso all'ospedale di Niguarda, dove si trova al momento intubato. La sua prognosi resta riservata. Sono n corso le indagini della Polfer, per capire la dinamica dell'incidente.