Lombardia: investimento di 22 mln in tre anni per 6mila comunità energetiche (4)

(Adnkronos) - Il sistema delle Comunità Energetiche Rinnovabili sarà finanziato con un investimento di 22 milioni di euro in tre anni, così suddivisi: 400 milioni nel 2022 per il funzionamento della struttura e 1 milione e mezzo per la realizzazione del sistema di monitoraggio; 10 milioni nel 2023 e 10 milioni nel 2024 per le misure di sostegno della Comunità Energetica Regionale Lombarda. A queste risorse potranno aggiungersi quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a sostegno delle comunità energetiche che prevedono un finanziamento di 2,2 miliardi di euro per i Comuni con meno di 5 mila abitanti e quelle del Por Fesr a disposizione della Regione per il sostegno alla diffusione delle Cer che ammontano a 55,5 milioni di euro.

Alla conferenza stampa di presentazione della proposta di legge sono intervenuti anche l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, l'Assessore regionale agli Enti Locali Massimo Sertori e Alfredo Bonetti, Sindaco di Rudiano, in provincia di Brescia, che ha portato l'esperienza della prima Comunità Energetica Rinnovabile istituita in Lombardia sottolineando “i due pilastri del progetto: da una parte la sostenibilità ambientale e dall'altra un aiuto concreto alle famiglie che non sono in grado di pagare le bollette dell'energia e del gas. Perché un Comune deve sempre guardare alla propria mission che è innanzitutto sociale”.