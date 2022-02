Lombardia: in Consiglio Regione mozioni su scuola, Dad e tamponi (6)

01 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Ultima mozione approvata quella illustrata da Carmela Rozza (Pd) e sottoscritta da tutti i gruppi consiliari in cui si segnala la carenza di personale infermieristico (secondo Opi Ordine Professioni Infermieristiche mancano almeno 9.500 unità in Lombardia) e si denuncia il divario in negativo tra le retribuzioni medie del personale infermieristico in Italia rispetto ad altri Paesi europei. La mozione impegna la giunta e l'assessore al Welfare ad intervenire presso la Conferenza Stato-Regioni al fine di predisporre un piano straordinario di assunzioni, superando il vincolo di esclusiva nei confronti delle strutture sanitarie di appartenenza. Si impegna infine la Commissione Sanità a definire un percorso per individuare forme di incentivazione economica regionale per il personale infermieristico e delle professioni sanitarie. Il documento è stato approvato all'unanimità.

Respinta infine la mozione proposta da Marco Fumagalli (M5Stelle) che impegnava il Presidente della Giunta e l'Assessore al Welfare a somministrare il vaccino Nuvaxovid dell'azienda Novavax, di prossima disponibilità, esclusivamente per le prime dosi di coloro che non hanno ancora iniziato alcun ciclo vaccinale e a garantire la somministrazione di questo prodotto in alcuni hub vaccinali specificamente indicati. La mozione votata in modalità segreta è stata respinta con 43 contrari e 26 favorevoli.