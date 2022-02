Lombardia: in Consiglio Regione mozioni su scuola, Dad e tamponi (4)

01 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Respinta invece la mozione che chiedeva la revoca dell'incarico del Difensore regionale. Il primo firmatario Marco Fumagalli (M5S) ha rievocato la vicenda che ha origine nella precedente consiliatura dalla nomina di Carlo Lio, revocata a seguito di sentenza del Consiglio di Stato, a cui è succeduto l'attuale Difensore regionale Gianalberico De Vecchi, nominato il 29 giugno 2021. “Il diritto – ha affermato Fumagalli – è stato ripetutamente violato eleggendo persone che non avevano i titoli. In quest'ultimo caso il candidato aveva omesso di citare all'atto della domanda di aver lavorato per aziende sanitarie pubbliche lombarde e di essere quindi in potenziale conflitto d'interessi. Invito quest'aula – ha concluso Fumagalli – a revocare in autotutela la nomina per evitare di finire nuovamente soccombente in giudizio” Sulla stessa linea gli interventi degli altri Consiglieri intervenuti: Luigi Piccirillo (Misto), Marco Degli Angeli e Nicola Di Marco (M5Stelle).

Fabio Pizzul (Pd), pur precisando che il suo gruppo non ha firmato la mozione, ha preannunciato voto favorevole “per dare un segnale politico di riscatto rispetto al modo non brillante con cui in passato è stato scelto il Difensore regionale”.

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha quindi messo in votazione la mozione ricordando che ai sensi del regolamento del Consiglio il voto andava espresso in modalità segreta e che era necessaria la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto (54 voti). La mozione è stata respinta con 37 voti contrari e 26 favorevoli.