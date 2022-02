L.elettorale: Vaccari (Pd), 'da cambiare ma senza dimenticare vocazione maggioritaria'

01 febbraio 2022 a

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "La legge elettorale attuale va profondamente cambiata, su questo non ci sono dubbi ma prima di definire il modello da adottare, bisogna sapere dove vogliamo andare, con chi e da dove veniamo. Non ci dobbiamo dimenticare la vocazione maggioritaria vera ed il lavoro fatto in questi ultimi due anni per costruire un campo largo, che non ha guardato solo al Movimento 5 stelle, ma a tanti altri soggetti di sinistra, progressisti, civici e che ci ha consentito di prevalere nelle ultime tornate elettorali amministrative e regionali". Lo ha detto a Radio Immagina Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione del Pd.