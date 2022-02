Infortuni: agricoltore muore schiacciato da trattatore nel Mantovano

01 febbraio 2022 a

a

a

Milano 1 feb. (Adnkronos) - Un agricoltore di 56 anni è morto questa mattina a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dopo essere rimasto schiacciato da un trattore. Gravissime le lesioni riportate dal 56enne, tanto che al loro arrivo, intorno alle 11 di mattina, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Sul posto, in via Ospedale Valle Oscura, sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri e Ats, che stanno effettuando i rilievi utili a comprendere la dinamica dell'incidente. È stato appurato che la vittima fosse il conducente del mezzo agricolo sotto a cui è rimasta schiacciata, che potrebbe essersi ribaltato.