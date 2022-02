CordenPharma completa l'acquisizione di tre stabilimenti di produzione da Vifor Pharma

01 febbraio 2022 a

LUSSEMBURGO, 1 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- CordenPharma, azienda di servizi completi leader nello sviluppo e nella produzione a contratto (CDMO), che fornisce API, eccipienti, prodotti farmaceutici e servizi di imballaggio associati, ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di tre stabilimenti di produzione da Vifor Pharma, che in ultima analisi sarà rinominata Corden Pharma Fribourg S.A. (compresa la sua filiale di Ettingen) in Svizzera e Corden Pharma Lison S.A. in Portogallo.

Il Dott. Michael Quirmbach, Amministratore delegato e Presidente di CordenPharma, ha dichiarato: "Diamo il benvenuto ai tre stabilimenti e ai loro dipendenti come nuovi membri del gruppo CordenPharma e siamo entusiasti di iniziare a lavorare con Vifor per la fornitura dei loro farmaci finiti, anche ai clienti già esistenti. Gli stabilimenti farmaceutici acquisiti dispongono di una forza lavoro ben addestrata, con una cultura eccellente, un'infrastruttura all'avanguardia e una solida esperienza in fatto di conformità. Questa eccellente opportunità è perfettamente in linea con la nostra strategia di ampliamento delle nostre capacità CDMO."

L'acquisizione degli stabilimenti di produzione di Vifor Pharma amplierà le risorse e le capacità di CordenPharma nella produzione di forme di dosaggio di farmaci non sterili, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, forme di dosaggio solide per uso orale (OSD) come compresse e capsule. Con l'aggiunta di queste tre nuove strutture, la rete globale di CordenPharma è ora costituita da dodici sedi (11 stabilimenti GMP e 1 laboratorio di ricerca e sviluppo), supportate da oltre 2.600 dipendenti che hanno generato vendite previste per oltre 800 milioni di euro nel 2022.

Informazioni su CordenPharma

CordenPharma, piattaforma globale di servizi e produzione farmaceutica di International Chemical Investors Group (ICIG), è un partner di servizi completi per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) di API, eccipienti, prodotti farmaceutici e servizi di imballaggio associati. Attraverso una rete crescente di strutture cGMP in tutta Europa e negli Stati Uniti, organizzate in cinque piattaforme tecnologiche (peptidi, lipidi e carboidrati, farmaci iniettabili, farmaci oncologici e ad alta potenza, e piccole molecole), gli esperti di CordenPharma traducono processi e progetti complessi in qualsiasi fase di sviluppo in prodotti di alto valore.

Per ulteriori informazioni su CordenPharma, contattateci o visitate il sito web cordenpharma.com.

