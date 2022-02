01 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 1 feb. (Adnkronos) - "Il centrodestra si ricostruisce, non c'è problema. Io lavoro per andare oltre, per raccogliere e andare oltre". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando nella sede del partito in via Bellerio a Milano dove sta per iniziare il consiglio federale.