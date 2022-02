Calcio: Colantuono, 'Zamparini uomo leale e generoso, se ne va un pezzo di storia'

01 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - "Se ne va un pezzo di storia del calcio italiano. Un presidente che ha fatto grandi risultati in due piazza importanti come Venezia e Palermo che prima di lui erano in disgrazia. E' stato un presidente vulcanico e sopra le righe ma anche umano generoso e leale". Stefano Colantuono ricorda così all'Adnkronos Maurizio Zamparini, suo presidente quando allenava il Palermo, morto stanotte all'età di 80 anni.

"Era innamoratissimo del calcio, era la sua grande passione -aggiunge Colantuono-. Amava stare vicino alla squadra, era molto presente e ricordo come soffrisse molto la partita infatti molto spesso non la guardava neanche, preferiva farsi una passeggiata e poi farsela raccontare".