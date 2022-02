Adnkronos e IgersItalia raccontano il bello del Paese con gli occhi degli instagrammer

01 febbraio 2022 a

Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - Raccontare i tanti volti dell'Italia tra borghi e tradizioni, attraverso gli scatti di fotografi contemporanei. Questo il primo obiettivo della nuova collaborazione ufficiale tra Adnkronos e IgersItalia, per promuovere il territorio italiano e dar luce ai tesori del Bel Paese. L'iniziativa, che parte oggi, vedrà l'uscita di foto articoli ricchi di tradizioni sconosciute, borghi colorati e scatti da incorniciare. I contenuti digitali, di promozione e racconto, tratteranno ogni volta specifici temi di curiosità, particolarità e interesse, proponendo così storie digitali di approfondimento e tutte da scoprire. Ogni articolo sarà lanciato in esclusiva sul portale di Adnkronos, dall'agenzia di stampa e sui canali social, così come sui canali ufficiali di IgersItalia.

Nella prima uscita, in concomitanza con l'inaugurazione del settantaduesimo Festival di Sanremo, si parlerà dei luoghi raccontati nelle canzoni italiane. Un nuovo modo creativo per promuovere il nostro paese e allo stesso tempo rendere omaggio al festival della canzone italiana del 2022.

La collaborazione prevede una vera e propria cooperazione tra la selezione delle foto più suggestive e la creazione di contenuti informativi e di approfondimento su ogni singolo scatto, un lavoro a quattro mani che Adnkronos ha voluto sposare con l'affermata associazione IgersItalia che, dal 2011, è punto di riferimento per gli appassionati e i professionisti specializzati nella produzione di contenuti digitali che, ogni giorno, contribuiscono al racconto della più grande community italiana legata al mondo della promozione del territorio, del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del nostro Paese.

Tutti gli instagrammer potranno proporre i propri scatti, sui singoli temi. Gli argomenti e le modalità di pubblicazione verranno indicate, di volta in volta, sui canali social di Adnkronos e IgersItalia. Basterà quindi applicare i tag @adnkronos e @igersitalia alla propria foto e utilizzare gli hashtag #diecifotodi #adnkronos #igersitalia nella relativa didascalia e poter così essere tra i 10 scatti selezionati e pubblicati con tutti i crediti d'autore.

L'iniziativa si pone il fine di promuovere il territorio italiano, di raccontare storie nostrane e di fornire ai già tanti lettori contenuti di approfondimento, da assaporare in ogni occasione. E vuole anche sostenere e offrire spazio a giovani talenti e creativi che con i loro scatti riescono a creare nuovi sguardi e luce ai tanti angoli del Paese.