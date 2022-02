Stagno: Gawronski, 'duello con Ruggero Orlando su allunaggio pieno di rispetto, era altra epoca'** (2)

01 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - "Io facevo l'assistente di Ruggero ed avevo un ruolo secondario, poi ho piano piano avuto anche io la mia carriera -dice il giornalista- E lui e Tito erano due giganti della televisione, non c'è dubbio". Con Stagno "ci vedevamo poco, ma lui era molto interessato agli Stati Uniti e all'America, gli piaceva quel mondo come era allora e lo vedeva come una specie di faro per le cose che interessavano a lui", ricorda Gawronski. Che conclude: "Nel giorno della morte di Stagno, io ho la sensazione personale che tutti i miei amici con cui ho collaborato se ne stiano andando, ed è una sensazione di grande tristezza, come della fine di un'epoca".