Scuola: Genitori articolo 26, 'Costa per semplificare discrimina, è assurdo'**

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Destano grande preoccupazione in milioni di genitori le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Costa che vorrebbe imporre la Dad a scuola solo per i bambini non vaccinati, con il pretesto di semplificare le attuali norme sulla quarantena". Così Chiara Iannarelli, presidente dei Genitori di articolo 26.

"Ci sembra paradossale - prosegue - che con il pretesto di semplificare l'attuale giungla di norme che ha mandato già al collasso scuole e famiglie, si pensi ad un provvedimento così assurdo, gravemente divisivo tra alunni e famiglie, che aggiungerebbe una gravissima discriminazione tra bambini vaccinati e non, lasciando magari a casa bambini sani anche se non vaccinati, che hanno già numerose quarantene alle spalle, con una lesione del diritto allo studio senza precedenti".

"Ci auguriamo - conclude - che tali ipotesi non siano in alcun caso prese in considerazione e si facciano interventi concreti per riportare verso una vera normalità una scuola in cui si sta perdendo ormai il terzo anno di seguito, con famiglie, docenti e presidi stremati e dove i più colpiti sono ancora e sempre i nostri bambini e ragazzi".