“A mani nude” di Giuseppe Lastaria: in uscita la nuova edizione del romanzo psicologico che ha scalato la classifica bestseller di Amazon

01 febbraio 2022 a

a

a

(Roma 1 febbraio 2022) - La scrittura, l'editoria, la psicoanalisi, sono questi i temi indagati in A mani nude, un romanzo che esplora il potere trasformativo della parola, conducendo il lettore dietro le quinte dei processi editoriali e creativi che portano alla pubblicazione di un'opera letteraria. Un libro nel libro, quindi, ma non solo, lo sguardo dell'autore si introduce nello studio dello psicoanalista, attraversa il dolore, sviluppa collegamenti, dando vita a un romanzo delicato nei toni, ma profondamente incisivo.

Pagina dopo pagina si cade e ci si rialza, si sorride e ci si commuove insieme ai quattro personaggi che si alternano sulla scena, in un andirivieni di situazioni e suggestioni tra il fisico e il metafisico, risolte con un ingegnoso coup de théâtre finale. Se lo stratagemma dei personaggi che escono dal libro per dialogare direttamente coi lettori, infatti, è stato più volte utilizzato in passato, stavolta viene risolto senza concessioni alla fantasia, in un lungo finale che rende quanto accaduto “magicamente” reale.

Giuseppe Lastaria dà vita a un'opera ironica e drammatica, colta e avvincente, che lascia il segno. Una storia che conquista il lettore con la sua profonda umanità.

A mani nude è il secondo romanzo di Giuseppe Lastaria, uscito cinque anni dopo La tua misura esteriore, il giallo psicologico anch'esso risultato per mesi ai primi posti della classifica bestseller di Amazon.

Con quasi mille recensioni nei diversi store on line, e una media di 4 stelle su 5, La tua misura esteriore si è rivelata un vero e proprio caso editoriale, che ha sancito fin dall'esordio il successo del progetto Ipotesi.

Un'opera dal ritmo serrato che, grazie ai suoi efficaci cambi di prospettiva, ha saputo conquistare i lettori. Anche grazie ai preziosi contributi di due grandi scrittori purtroppo scomparsi, Andrea G. Pinketts e Luciano De Crescenzo, che hanno curato rispettivamente la prefazione e la postfazione dell'Opera.

Ipotesi è un nuovo concept di casa editrice che propone gratuitamente ai lettori opere letterarie di qualità, professionalmente curate. Ciò è reso possibile grazie alla partnership con enti e aziende che sostengono le pubblicazioni. Sulla scia di quanto già avviene per la stampa periodica con i free press.

Uno scenario, questo, che offre nuovi sbocchi al mercato editoriale italiano, a testimoniarlo sono i numeri. I dati statistici dei canali distributivi tradizionali, infatti, ci ricordano che il 90% dei libri pubblicati in Italia non riesce a raggiungere le mille copie vendute. Con Ipotesi, invece, questo trend sembrerebbe finalmente invertito, tanto che i primi due libri di Giuseppe Lastaria hanno già superato agevolmente i cinquantamila lettori.