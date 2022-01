31 gennaio 2022 a

Firenze, 31 gen. - (Adnkronos) - "Mi sono sentito molto partecipe dell'elezione del presidente della Repubblica perché le Regioni sono 58 grandi elettori e alle prossime elezioni, quando sarà ridotto il numero di parlamentari di due terzi, peseranno anche di più". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che è stato tra i delegati regionali per l'elezione del Capo dello Stato, parlando oggi a Firenze a margine di una conferenza stampa.

Parlando dei giorni trascorsi a Roma in qualità di grande elettore, Giani ha raccontato: "E' stata un'esperienza molto ricca che a me è piaciuta tantissimo anche perché in una settimana concentri quella possibilità di relazioni, di rapporti, con parlamentari, ministri, gli uomini che guidano questo Paese".