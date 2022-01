Scuola: Sasso, 'è vero che brucia, ricostruiamola, apprezzo idea disobbedienza civile e protesta'

31 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "La scuola è sì al centro dell'agenda politica ma non come lei né io né gran parte della comunità scolastica vorremmo". "La scuola brucia, è vero, ma forse se riuscissimo a mettere su una squadra di pronto intervento potremmo innanzitutto spegnere questo incendio e poi ricostruirla". Lo scrive sulla sua pagina Facebook, in merito ad un intervento di Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera, il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso che aggiunge: "Da sottosegretario riconosco come spesso al decisore politico manchino una visione e la consapevolezza dell'importanza del mestiere più importante del mondo".

"Apprezzo l'idea della disobbedienza civile, della protesta culturale, dell'opera di sensibilizzazione. Cercherò di dare una mano nel mio piccolo: verrò io da voi per ascoltare e recepire le istanze di docenti e studenti e trasformarle in proposte concrete da condividere con tutti i colleghi di Governo, nessuno escluso. Il minimo che io possa fare è dare voce a chi quotidianamente vive e lavora nelle nostre scuole. Il riconoscimento sociale parte da qui - conclude - dal non continuare a ignorare le mille voci della nostra comunità. E questo non da uomo di partito, ma da uomo di scuola e da papà. Facciamolo".