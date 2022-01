Scuola: proposta Pd Toscana, 'Dad solo con almeno tre casi Covid'

31 gennaio 2022 a

Firenze, 31 gen. - (Adnkronos) - Regole uguali per le scuole dalla primaria alle superiori e accorciamento della quarantena delle classi subito, con la prospettiva a breve delle lezioni in presenza sempre per bambini e ragazzi vaccinati o già contagiati da Covid. E' la proposta del Partito Democratico toscano in merito alla normativa per le scuole in caso di alunni positivi al Covid in classe.

In dettaglio, si chiede al governo da subito, fin dal prossimo imminente provvedimento, di estendere le attuali regole delle scuole superiori di primo e secondo grado alla scuola primaria. In questo modo, con meno di tre casi positivi le lezioni proseguono in classe per vaccinati e guariti da Covid, con didattica a distanza solo per chi è positivo o non è immunizzato. Ma non è tutto: considerando l'avviamento della campagna vaccinale per i bambini oltre i 5 anni, il Pd toscano chiede che a breve il governo deliberi lezioni in presenza sempre, a prescindere dal numero dei contagi in classe, per chi è vaccinato o guarito da Covid, limitando la Dad ai positivi e ai non vaccinati. Un provvedimento che si chiede a breve, da approvare tra circa due settimane, per consentire ai genitori che non lo hanno ancora fatto, di iniziare il percorso vaccinale ai figli.

"La nostra proposta è finalizzata a dare continuità formativa agli alunni e semplificare le regole per le famiglie disorientate da normative disomogenee e messe in difficoltà dalla gestione dei figli costretti a casa a causa delle quarantene scolastiche. Restiamo il partito del rigore quando si tratta di tutelare la salute, ma siamo anche politicamente schierati per la didattica in presenza. A questo punto della campagna vaccinale, che consente anche a tutti i bambini sopra 5 anni di immunizzarsi, con ampie possibilità di date e luoghi grazie agli hub e agli open day messi a disposizione già lo scorso fine settimana dalla Regione, limitazioni come quella della sospensione delle lezioni per tutti gli alunni non ha più il senso originario: chi è negativo ed è stato vaccinato o guarito deve poter tornare subito in classe in sicurezza", spiegano Stefania Lio, responsabile scuola del Pd toscano e il responsabile salute Andrea Vannucci.