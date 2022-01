Rugby: Consiglio federale Fir, definite le date per completare la stagione 2021/2022 (2)

31 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Vista la sospensione delle attività per l'intero mese di gennaio in conseguenza dell'emergenza epidemiologica ed il relativo rinvio di alcune giornate di gara, valutata l'impossibilità di completare nei termini precedentemente approvati i Campionati di Serie A Femminile, Serie C Maschile, Under 19 Maschile e Under 17 Maschile il Consiglio Federale, ha deliberato le seguenti modifiche:

Serie A Femminile: Invariata la formula. La fase Play-off (Barrage, Semifinali, Finale) originariamente i calendario tra il 13 febbraio ed il 13 marzo è posticipata ai fine settimana dell'8-15-22 e 29 maggio, data della Finale che assegnerà il titolo di Campione d'Italia 2021/22. La Coppa Conference, riservata alle squadre che non accedono alla fase Play-off, vede la propria fase a gironi posticipata a partire dal 3 aprile, con fasi finali dal 15 al 29 maggio.

Serie C Maschile. Invariata la formula. La II Fase Interregionale Promozione si disputerà dal 6 marzo al 29 maggio. Le Fasi Nazionali che determineranno le sei promozioni nella Serie B si disputeranno il 5 e 12 giugno. Campionati U19 e U17 Maschile. Invariate le formule. Ridotto a dieci il numero minimo di incontri ai fini del riconoscimento della partecipazione. Per l'Under 19 la Fase Qualificazione si disputerà sino al 27 febbraio, la Fase Elite si disputerà tra il 6 marzo ed il 15 maggio, la Fase Nazionale dal 22 maggio sino alla Finale del 12 giugno. Per l'Under 17 la Fase Qualificazione si disputerà sino al 27 febbraio, la Fase Elite si disputerà tra il 13 marzo ed il 5 giugno, mentre la Finale che assegnerà la Coppa Lodigiani avrà luogo nel fine settimana dell'11-12 giugno.