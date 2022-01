Olimpiadi: altri 37 test positivi al covid a Pechino 2022

31 gennaio 2022 a

Pechino, 31 gen. (Adnkronos) - Gli organizzatori olimpici hanno annunciato altri 37 test positivi al coronavirus tra le persone accreditate per i Giochi invernali di Pechino 2022, tra cui una dozzina di atleti o membri delle squadre. In un comunicato si legge che i test effettuati domenica hanno visto 28 positivi su 1.252 arrivi all'aeroporto di Pechino, otto dei quali riguardanti atleti e membri della squadra. Altre quattro persone di quel gruppo sono risultate positive all'interno della bolla olimpica, il circuito chiuso, insieme ad altre cinque coinvolte nei Giochi che si aprono venerdì e si svolgeranno fino al 20 febbraio. In tutto, dal 23 gennaio gli organizzatori hanno registrato 176 test positivi, 51 dei quali tra atleti e membri delle squadre.

I Giochi si svolgono secondo le rigide regole contro il coronavirus, il che significa che tutti i partecipanti, dagli atleti ai giornalisti, sono completamente separati dalla popolazione cinese. Per rilevare le infezioni il più rapidamente possibile, ogni partecipante alla bolla deve sottoporsi a un test Pcr ogni giorno, dopo un primo test all'arrivo nel Paese. Chi risulta positivo deve isolarsi in un hotel dedicato. Dopo due test Pcr negativi a distanza di almeno 24 ore l'uno dall'altro possono lasciare l'isolamento prima di un periodo di 10 giorni. Successivamente è sufficiente un test negativo. La Cina sta ancora perseguendo una rigorosa strategia zero-Covid che vede anche piccoli gruppi di casi presi di mira con misure rigorose. Nelle ultime settimane le autorità hanno imposto il lockdown a diverse città con milioni di abitanti.