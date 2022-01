Malpensa: associazione Aeroporti Lombardi, 'sì al masterplan scalo'

31 gennaio 2022 a

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sì al masterplan di Malpensa. Aeroporti Lombardi, associazione creata da appassionati e professionisti del mondo dell'aviazione per far conoscere la realtà degli aeroporti lombardi, ribadisce la propria posizione sul piano dello scalo varesino. "Il masterpaln aeroportuale -scrive l'associazione-rappresenta lo strumento raccomandato dall'Icao e adottato in tutti i Paesi sviluppati per la pianificazione generale dell'aeroporto. Il masterplan può essere definito come la pianificazione nel medio e lungo periodo (almeno 15 anni) delle aree interessate al progetto di un'infrastruttura aeroportuale con l'obiettivo di ricerca della soluzioni progettuali e degli interventi di adeguamento e potenziamento degli scali tenendo conto delle prospettive di sviluppo dell'aeroporto, delle infrastrutture, delle condizioni di accessibilità e dei vincoli imposti sul territorio, che siano quindi in grado di corrispondere alla domanda di trasporto aereo (passeggeri e merci), sulla base di criteri di ottimizzazione delle risorse e compatibilmente con le esigenze socioeconomiche ed ambientali della comunità".

Per l'associazione "queste infrastrutture richiedono ampia programmazione in quanto i tempi tra il progetto preliminare e la sua realizzazione sono molto lunghi, nel nostro paese spesso più lunghi della media".

Per questo motivo, si sottolinea dall'associazione Aeroporti Lombardi, "gli aeroporti programmano per tempo il futuro progettando il masterplan che servirà a gestire lo sviluppo delle infrastrutture di volo e di gestione del traffico passeggeri e merci negli anni a venire, la procedura è molto articolata: il progetto del gestore viene presentato ad Enac e poi vagliato di concerto con i Ministeri competenti (Trasporti, Ambiente, etc.) coinvolgendo le comunità locali e passando dalla Valutazione ambientale".