Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Per noi non deve esserci nessun rimpasto. il Governo -anche grazie alla rielezione di Mattarella- può andare avanti a lavorare. Ora abbiamo bisogno di concentrarci maggiormente sull'azione riformatrice dell'Esecutivo perché questo sarà un anno decisivo per l'Italia”. Così Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, ospite di 'Agorà' su Raitre.