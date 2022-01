Covid: titolare Hollywood, 'bene discoteche aperte, nuove chiusure sarebbero stillicidio' (2)

31 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Nonostante sia speranzoso sulle riaperture delle discoteche, Baldaccini non nasconde preoccupazione per la questione legata al caro energia. "Per noi è un costo importante - spiega - dagli impianti di condizionamento, alle luci, all'audio, l'energia elettrica ha un impatto considerevole sui costi del locale, che fortunatamente sono variabili. Sicuramente quando riapriremo vedremo la differenza, non saranno più le bollette cui eravamo abituati anni fa".